В Баку открылась выставка национальной одежды Азербайджана

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В торговом и развлекательном центре Park Bulvar открылась выставка национальной одежды Азербайджана. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма Азербайджана.

Согласно информации, в рамках гранта, объявленного министерством культуры и туризма стартовал проект "Выставка национальной азербайджанской одежды".

Целью проекта является ознакомление туристов, которые прибудут в Азербайджан во время первых Европейских игр, с национальной одеждой, традициями и культурой страны.

На церемонии открытия выступил руководитель отдела информации и связям с общественностью Министерства культуры и туризма Вюгар Шихмамедов.

Во время мероприятия были исполнены национальные танцы.

Отметим, что в рамках проекта будут продемонстрированы более национальная женская, мужская и детская одежда, кялагаи, шапки, более 10 картин с изображением национальной одежды. Гостям выставки будет предоставлена подробная информация об этой одежде.

Выставка продлится 2 недели.