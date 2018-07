​Открылась выставка художницы Аиды Махмудовой под названием Umwelt - ФОТО

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В галерее YAY открылась персональная выставка художницы Аиды Махмудовой под названием Umwelt.

Как передает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

На выставке, которую посетили официальные лица, видные деятели культуры и искусства, представители общественности, представлены работы художницы Аиды Махмудовой, выполненные на холсте в смешанном стиле, - Flower beds, Landscape, İndigo, Rockbed, Overgrown, The Coral, а также скульптура The Shard.

Выражение Umwelt (в переводе с немецкого – "среда") было использовано в 1909 году известным биологом и философом Якобом фон Икскюлем. Этим термином он постарался объяснить факт неодинакового реагирования различных живых существ, в том числе человека, находящихся в одинаковой среде обитания (экосистеме), на всевозможные внешние сигналы. Так, живые существа, обладающие острым слухом и зрением, воспринимают мир иначе, чем живые существа, находящиеся во взаимном контакте с внешней средой с помощью очень чуткого обоняния или ультразвуковых волн и электрического поля. Главная цель нового термина заключается в изображении разнообразия окружающего мира, в котором живут и люди.

Персональная Umwelt является ближайшей сферой окружающего мира, которую мы готовы принять, это есть в каждом из нас. Мы, как и киты, летучие мыши, птицы и все остальные живые существа, воспринимаем происходящие вокруг нас события сквозь призму нашего опыта, характера и существующих условий. Наша Umwelt является относительно более удобной территорией обитания и включает совокупность привычных нам маршрутов движения, обязательств, ситуаций и рисков, с которыми нам приходится сталкиваться в повседневной жизни. Таким образом мы получаем не просто "монолитное" изображение мира, а множество уникальных изображений, включающих бесчисленные искажения и деформации. Кроме того, человек, в отличие от других живых существ, отнюдь не всегда воспринимает неоднородность различных взглядов как объективную реальность, не всегда молча соглашается с этим. Контрасты и несоответствия вынуждают нас испытывать чувство дискомфорта, а иногда – страдать. А разнообразие полученных значений придает нам еще больше решительности.

Можно сказать, что каждый человек живет с чувством абсолютной уверенности, что все человечество сосредоточено именно в его Umwelt. Лишь часть людей осознает, что есть определенные границы, за пределами которых существуют другие цивилизации.

Зачастую мы не понимаем совокупности факторов, формирующих нашу способность осознавать, в том числе и то, как наш Umwelt влияет на других. Мир отражается в нашем представлении как в "кривом зеркале", и мы проецируем это деформированное изображение на внешний мир.

Люди просто живут в параллельных друг другу мирах и, создавая свой индивидуальный мир, полностью убеждаются в том, что принадлежащая именно им "реальность" является наиболее точной и убедительной версией. Убежденность в том, что правда находится именно у нас, приводит к отсутствию восприятия других Umwelt, а в масштабе общества – к защите идеологических догм, отрицанию отличного мнения.

В такой ситуации именно художник выступает как наглядный пример терпимости, лицо, осознающее в крайней степени большой объем неосознанности. Именно художник способен передать, транслировать сложные чувства "жизненного полотна", состоящего из многих индивидуальных проекций. Человек живет в различных когнитивных мирах, где происходят процессы различного мышления, и творчество художника может считаться концентрацией таких "миров".

Аида Махмудова родилась в 1982 году в Баку, здесь же живет и творит. В 2006 году она окончила в Лондоне факультет живописи Колледжа искусства и дизайна имен Святого Мартина. Сегодня ее работы представлены на международном уровне. В этом ряду можно назвать выставку Vita Vitale азербайджанского павильона на 56-й Венецианской биеннале, выставку Love Me, Love Me Not в римском музее MAXXI и на 55-й Венецианской биеннале. Персональные выставки художницы проведены в 2013 году в Barbarian Art Gallery (Цюрих), в 2015 году в Leila Heller Gallery (Нью-Йорк) и Музее современного искусства в Баку. Аида Махмудова является учредителем и художественным руководителем Пространства современного искусства YARAT, основа которого была заложена в 2011 году. Деятельность YARAT направлена на осознание общественностью современного искусства в Азербайджане, пропаганду нашего национального искусства внутри страны и на международном уровне.

Вход на выставку Аиды Махмудовой Umwelt, которая продлится до 13 августа, свободный.