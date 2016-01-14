​Откроются еще пять кинотеатров "CinemaPlus"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Еще 5 новых кинотеатров будут включены под управление азербайджанского кинотеатра премиум-класса "CinemaPlus".

Об этом Report сообщил генеральный директор кинотеатра Заур Дарабзаде.

По его словам, в этом году в Гяндже сдадут в эксплуатацию первый кинотеатр региона: "Кинотеатр, расположенный на 5-ом этаже Торгового центра "Xəmsə park" на улице Низами Гянджеви города Гянджа, оснащен необходимым оборудованием. Состоящий из пяти залов и рассчитанный в общей сложности на 460 человек кинотеатр снабжен технологиями 3D.

Очередной кинотеатр, который планируется открыть в этом году, будет в торговом центре "Gənclik Mall". Состоящий из 9 залов кинотеатр станет самым большим в стране.

Кроме того, в этом году предусматривается открытие трехзального кинотеатра в "Amburan Mall"".

Гендиректор добавил, что в 2017 году планируется расширение сети "CinemaPlus". Кинотеатры будут расположены в "Caspian Waterfront", строящемся за Бакинским дворцом спорта (бывший Дворец ручных игр на проспекте Нефтчиляр) и в кинотеатре "Azərbaycan".

Как отметил гендиректор, инициатива об открытии еще пяти кинотеатров была выдвинута ими после подписанного президентом Ильхамом Алиевым указа "О сокращении видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), упрощении процедур выдачи специального разрешения (лицензии) и обеспечении их прозрачности". "Кстати, для оказания людям поддержки в организации их досуга на высоком уровне, цены в кинотеатрах будут приемлемыми", - добавил Заур Дарабзаде.

Отметим, что вместо посещения требующих сравнительно больших затрат ресторанов и кафе на фоне наблюдающихся в мире, в том числе и в Азербайджане, экономических проблем, люди смогут культурно отдохнуть, воспользовавшись предложенными "CinemaPlus" приемлемыми условиями.

Напомним, что в настоящее время "CinemaPlus" действует только в Торговом центре "28 Mall".

Отметим, что 17 декабря прошлого года действующий на протяжении трех лет кинотеатр "28 Cinema" был переименован в "CinemaPlus".