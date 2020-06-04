Открылся Тертерский филиал ОАО "Азерхалча" - ОБНОВЛЕНО

3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие филиала.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства об условиях, созданных на предприятии.

Было сообщено, что здесь на 43 станках будут ткаться азербайджанские ковры и предпочтение будет отдаваться оригинальным карабахским ковровым орнаментам. Эти орнаменты подготовлены художниками «Азерхалча» на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира и частных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики.

Было отмечено, что в здании имеются ткацкая мастерская, конференц-зал, медицинский кабинет, склад, столовая, зал для выставки и продажи ковров и ковровых изделий. Мастерская обеспечена необходимым сырьем и принадлежностями. Предусмотрено, что здесь будут работать 150 ткачих и 14 административно-хозяйственных работников. В настоящее время работой обеспечены 85 человек, в том числе 71 ткачиха и 14 административно-хозяйственных работников.

Ткачихи несколько месяцев участвовали в учебно-подготовительных курсах, организованных здесь «Азерхалча», совершенствовали свои умения и навыки в области ковроткачества. После открытия филиала учебно-подготовительные курсы продолжат работу. Выпускники этих курсов получат учебные сертификаты ОАО «Азерхалча». Как и другие филиалы общества, Тертерский филиал обеспечен автобусом для транспортировки работников.

Отметим, что ковроделие является одним из самых древних видов прикладного искусства в Азербайджане. Археологические раскопки, проведенные на территории нашей страны, и письменные источники свидетельствуют о том, что ковроткачество в Азербайджане появилось в бронзовом веке, то есть, 5 тысяч лет тому назад. Азербайджанский ковер отличается нескончаемым богатством красок, разнообразием узоров. Наши ковры украшают самые знаменитые музеи мира. Губа-Ширванская, Гянджа-Газахская, Карабахская, Тебризская школы ковроткачества известны во всем мире. Ковры, создаваемые в этих зонах, отличаются плотностью вязания, цветовыми оттенками, техникой тканья и орнаментами. В настоящее время искусство азербайджанского ковра переживает период возрождения. С этой точки зрения поручения Президента Ильхама Алиева и подписанные им распоряжения, направленные на развитие этой сферы, имеют большое значение.

В соответствии с распоряжениями главы государства, из запланированных к открытию 31 коврового предприятия уже сданы в эксплуатацию 13, 8 – готовы к вводу в действие. Проектируется строительство еще 10 фабрик. Кроме того, проводится важная работа по созданию прядильно-красильных фабрик, центра обработки готовых ковров, пунктов по заготовке шерсти и красителей.

***14:40

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского филиала Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Как сообщает Report, председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.