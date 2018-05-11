Осман Сынав: Хочу снять фильм о Мубаризе Ибрагимове - ИНТЕРВЬЮ

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Cтамбул. 11 мая. REPORT.AZ/ Интервью турецкого бюро Report с известным турецким режиссером Османом Сынавом.

Краткая справка: Осман Сынав родился в 1956 году в турецком городе Бурдур. В 1975 году окончил факультет художеств Стамбульской государственной академии искусств, а в 1977 году – отделение текстильного дизайна вуза. В 1979 году он стал выпускником Института кино и телевидения Стамбульской академии. В 1984 году основал компанию "Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.", сняв около 500 рекламных роликов. В 1987 году он впервые заявил о себе на кинопоприще, сняв сотни фильмов и телесериалов, среди которых "Bir Muharririn Ölümü", "Hünkarın Bir Günü", "Yalancı Şafak", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Süper Baba", "Yalancı", "Melek Apartmanı", "Mavi Düşler", "Sıcak Saatler", "Gerilla", "Deli Yürek", "Deli yürek: Bumerang Cehennemi", "Ekmek Teknesi", "Kurtlar Vadisi" (55 серий), "Acı Hayat" и др. Именно он снял телесериал "Sen Anlat Karadeniz", ныне успешно идущий на телеканале ATV и полюбившийся миллионам телезрителей.

- Вы достигли большого успеха в турецкой киноиндустрии. Наверное, Вы наслышаны и об азербайджанских фильмах. Задумывались ли Вы снять кино в Азербайджане?

- У нас общие корни, культура, мы братья, у нас один предок. У меня много друзей в Азербайджане. Мне доводилось побывать во многих городах Азербайджана, мне там очень нравится. Азербайджан – моя Родина, я очень люблю своих азербайджанских братьев. Я наслышан об азербайджанских фильмах, азербайджанское кино имеет богатые исторические корни. Я смотрел большинство азербайджанских фильмов, но конкретные названия припомнить не могу.

Отвечая на Ваш вопрос, замечу, что мне бы хотелось снять фильм о Национальном герое Азербайджана Мубаризе Ибрагимове. Мубариз Ибрагимов – настоящее Азербайджана, образец героизма, существует огромная необходимость в создании фильмов о таких героях, воспитании молодежи в духе патриотизма. Чем воссоздавать образы исторических героев, целесообразнее снимать фильмы о людях, которых мы видим и знаем. По сути, я старался сделать это и в фильме "Deli Yürek", создав образ героя нашего времени. Если посчастливится, фильм о Мубаризе Ибрагимове станет прекрасной частью моей творческой биографии. С этой целью я бы хотел вновь посетить Азербайджан. Это – моя мечта и мои друзья осведомлены об этом. Я все еще ожидаю исполнения этого желания.

- Какие у Вас предложения по поводу развития азербайджано-турецкого сотрудничества в киноиндустрии?

- Сотрудничество между нашими странами в этой области – один из важных вопросов. Мы должны увеличить число наших совместных проектов и фильмов. В этих фильмах должны быть задействованы актеры обеих стран. Цель – сделать актеров узнаваемыми. Турецкая сторона готова к этому, однако было бы лучше системно вести эту работу.

Однако я в обиде на Азербайджан, в последние годы в братской стране запрещена демонстрация турецких фильмов без дубляжа, что меня весьма огорчает. Благодаря этим фильмам наше языковое единство стремительно развивалось. Запрет же не допустил этого. Благодаря этим фильмам азербайджанские дети свободно изъяснялись по-турецки. На самом деле это было бы полезно для создания тюркского единства.

- Обращаются ли азербайджанские актеры по поводу съемок в турецких сериалах?

- Разумеется, поступает много обращений и звонков по этому поводу. Недавно один из азербайджанских актеров позвонил мне по данному вопросу. Ваши актеры хотят получить роль в наших фильмах. Они хотят прославиться на обширной географии и полюбиться широкой аудитории.

- В чем причина любви и интереса к турецким сериалам в мире?

- Здесь нет никакой формулы. Возможно, это кроется в обширной географии Турции, или продиктовано тем, что Турция является транзитной страной. Хочу отметить, что последнюю мою работу – сериал "Sen Anlat Karadeniz" еще до окончания работы на 6-й серии мы продали Аргентине. Эта была первая ласточка в истории турецкого кинематографа, впервые договор был подписан еще до окончания фильма, или до съемок 13-й серии. Аргентина – не тюркское государство, однако у нас есть точки соприкосновения, благодаря чему формируется любовь аргентинцев к нашей культуре. Возможно, аргентинцев привлекла наша искренность и гуманизм.

- Какие у Вас планы на будущее, есть ли у Вас ученики?

- Я очень люблю свою работу и не мог бы заниматься чем-то иным. Режиссура – моя жизненная философия и кредо. Я преподаю в Университете изящных искусств им. Мимара Синана, а до того был преподавателем в университете Турецкой Республики Северный Кипр. У нас много талантливой молодежи. Я взрастил 7 режиссеров, снявших самые успешные фильмы в Турции. Режиссер сериала "Diriliş Ertuğrul" является моим учеником.

Вусаля Аббасова