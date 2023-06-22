Оркестр Cadenza выступил с концертной программой на VI Международном музыкальном фестивале

В 4-й день VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Международном центре мугама выступил действующий при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств оркестр Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra).

В 4-й день VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" в Международном центре мугама выступил действующий при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств оркестр Cadenza (Cadenza Contemporary Orchestra).

Как сообщает Report, на вечере под руководством заслуженного артиста Азербайджанской Республики Эйюба Гулиева прозвучал синтез современной азербайджанской и мировой музыки.

Оркестр Cadenza устанавливает творческие связи с известными международными музыкальными фестивалями и центрами, а также пропагандирует азербайджанскую музыку.

В Музее каменной летописи в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" выступили музыкант Илёс Арабов, продолжающий традиции узбекской национальной классической музыки, и солист Таджикского государственного ансамбля, лауреат V Международного фестиваля мугама в номинации "Сольное исполнение" Сардор Солиев.

Еще один концерт был представлен в Азербайджанской национальной консерватории. На сцену вышли известный иорданский вокалист Макади Наххас и джазовый пианист Турал Рафаэль.

Напомним, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева с 2009 года проводятся национальные конкурсы мугама и международные фестивали мугама. Эти проекты призваны еще раз продемонстрировать и сохранить наше национальное достояние - мугам в контексте мировой культуры.