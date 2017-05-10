Организаторы Грэмми перенесли церемонию из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Организаторы премии "Грэмми" перенесли церемонию 2018 года из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Мероприятие запланировано на 28 января. Это будет юбилейная, 60-я церемония.

"Грэмми" вручали в Лос-Анджелесе на протяжении последних 14 лет. По словам организаторов, решение о переезде было принято во многом благодаря мэру Нью-Йорка Биллу де Блазио. Ожидается, что шоу принесет городу 200 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что трансляцию церемонии вручения премии "Грэмми" в эфире CBS посмотрели 26 млн зрителей.