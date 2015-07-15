​Опубликованы первые фото со съемок фильма про Обаму

Баку. 15 Июля. REPORT.AZ/ Появились первые фотографии со съемок фильма про президента США Барака Обаму.

Как передает Report, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главную роль в фильме о том, как Барак и Мишель Обама стали парой, исполняет американский актер Паркер Сойерс. На роль Мишель Обамы утверждена Тика Стамптер.

Фильм Southside With You расскажет историю лета 1989 года, когда юный будущий президент США познакомился с будущей первой леди.