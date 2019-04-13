Опубликован тизер нового эпизода "Звездных войн" - ВИДЕО

Девятый эпизод фантастической киносаги Star Wars режиссера Джей Джей Абрамса будет называться The Rise Of Skywalker и выйдет на экраны на ближайшее католическое Рождество.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС тизер к новой картине опубликован на официальной странице Star Wars в Twitter.

"У каждого поколения есть легенда, - говорится в опубликованной видеозаписи. - На это Рождество сага подходит к концу". "Мы всегда будем с тобой. Никто не уходит бесследно", - звучит в тизере под музыку композитора Джона Уильямса закадровый голос актера Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера в оригинальной трилогии.

На данный момент неизвестно, под каким названием картина выйдет в российском прокате. С английского ее название можно перевести как "Восстание Скайуокера" или "Становление Скайуокера".

В более чем двухминутном ролике зрителю представлено множество персонажей популярной киносаги. На экране появляются Рей (актриса Дейзи Ридли), Финн (Джон Бойега), Чубакка, дроиды C-3PO, BB-8. Особое внимание фанатов привлекла появляющаяся на мгновение принцесса Лея Органа, которую многие годы играла актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

Ранее сообщалось, что съемки девятого эпизода Star Wars начались 1 августа 2018 года в Лондоне. Главные роли в фильме исполнят Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл и другие.