Опубликован рейтинг самых обеспеченных российских актеров

Баку. 22 июля REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных российских актеров в рамках рейтинга знаменитостей. Как сообщает Report, первое место с доходом в 3,2 млн. долларов занял Дмитрий Нагиев, второе и третье с показателями в 1,3 млн. долларов и 1,1 млн. долларов соответственно — Федор Бондарчук и Олег Табаков.

На четвертом и пятом месте в рейтинге расположились — Светлана Ходченкова (1 млн. долларов) и Владимир Машков (1 млн. долларов), дальше в списке идут Данила Козловский (0,9 млн. долларов), Константин Хабенский (0,8 млн. долларов) и Сергей Безруков (0,6 млн. долларов). Замыкает список глава Союза кинематографистов России Никита Михалков с доходом 0,35 млн. долларов.