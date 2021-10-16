О нас
Report Georgia
Аудио новости

Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман»

Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман» Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой киноадаптации комиксов про Бэтмана, в котором роль супергероя исполнит Робберт Паттинсон.
Искусство
16 октября 2021 г. 07:56
Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман»

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой киноадаптации комиксов про Бэтмана, в котором роль супергероя исполнит Робберт Паттинсон.

Как передает Report, на фотографии Бэтмен смотрит на утренний Готэм-сити с крыш одного из небоскребов.

«Доброе утро, из Готэм-сити ... Не могу дождаться, чтобы показать вам больше DC Fandome в эту субботу», — написал Ривз.

Отметим, что DC Fandome – бесплатное онлайн-мероприятие, посвященное анонсу сериалов, фильмов, игр и комиксов, созданных на основе вселенной DC. Оно состоится 16 октября. В его рамках также обещали показать первый трейлер нового фильма о Бэтмане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Гражданам еще 23 стран разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом
Гражданам еще 23 стран разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом
15 октября 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом
Президент Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом
15 октября 2021 г. 12:34
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
15 октября 2021 г. 10:24
Погиб азербайджанский военнослужащий
Погиб азербайджанский военнослужащий
14 октября 2021 г. 20:43
Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации
Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации
14 октября 2021 г. 19:46
В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении
В Минске состоялась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении
14 октября 2021 г. 18:28
Генпрокурор Азербайджана посетит Грузию
Генпрокурор Азербайджана посетит Грузию
14 октября 2021 г. 15:28
Усубов: Стратегическое партнерство Азербайджана и Турции достигли наивысшего уровня
Усубов: Стратегическое партнерство Азербайджана и Турции достигли наивысшего уровня
14 октября 2021 г. 14:22
В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах
В Азербайджане будет ужесточено требование к содержанию трансжиров в маслах
14 октября 2021 г. 12:02
МО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
ФотоМО: Армяне открыли огонь по гражданской автоколонне, движущейся из Суговушана в Кяльбаджар
13 октября 2021 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi