Опубликован первый кадр нового фильма «Бэтман»

Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в своем Twitter-аккаунте первый кадр из новой киноадаптации комиксов про Бэтмана, в котором роль супергероя исполнит Робберт Паттинсон.

Как передает Report, на фотографии Бэтмен смотрит на утренний Готэм-сити с крыш одного из небоскребов.

«Доброе утро, из Готэм-сити ... Не могу дождаться, чтобы показать вам больше DC Fandome в эту субботу», — написал Ривз.

Отметим, что DC Fandome – бесплатное онлайн-мероприятие, посвященное анонсу сериалов, фильмов, игр и комиксов, созданных на основе вселенной DC. Оно состоится 16 октября. В его рамках также обещали показать первый трейлер нового фильма о Бэтмане.