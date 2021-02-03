Определились фильмы, номинированные на "Золотой глобус"

Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".

Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.

В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".