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Определились фильмы, номинированные на "Золотой глобус"

Определились фильмы, номинированные на "Золотой глобус" Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".
Искусство
3 февраля 2021 г. 18:25
Определились фильмы, номинированные на Золотой глобус

Фильмы "Отец", "Чикагская семерка", "Земля кочевников", "Манк" и "Девушка, подающая надежды" номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, номинантов премии Ассоциации зарубежной прессы Голливуда (Hollywood Foreign Press Association) объявили в среду в ходе онлайн-трансляции на сайте премии. 78-я церемония вручения награды пройдет 28 февраля.

В категории "Мюзикл/комедия" за награду будут бороться "Борат 2", "Гамильтон", "Зависнуть в Палм-Спрингс", "Выпускной" и "Мьюзик".

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