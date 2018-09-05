Омар Эльдаров: Они так и не поняли суть идеи надгробного памятника Лютфи Заде - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Интервью Report с народным художником Азербайджана, ректором Азербайджанской государственной художественной академии Омаром Эльдаровым.

- Даже будучи в отпуске, Вы трудитесь, не покладая рук…

- Знаете, сейчас, в преддверии нового учебного года приходит очень много ребят, ставших недавно студентами, поэтому возникает необходимость решения определенных проблем, приходится быть на работе. Кто-то попал на платное отделение, кто-то не поступил – надо решать вопросы разного рода. Талантливым ребятам мы всегда помогаем. Идем на встречу испытывающим финансовые затруднения, позволяя им платить за учебу частями. У нас низкая зарплата и мы выделяем ее из средств, полученных от оплаты за обучение студентами платного отделения.

- Было много пересудов по поводу задержки сроков установки надгробного памятника Лютфи Заде…

- Я изготовил памятник в установленные сроки. Вот уж чего не доводилось – так это задерживать работу.

- После установки памятника появились недовольные Вашей работой…

- Они просто не поняли суть идеи, заложенной в этот памятник, не поняли, что я хотел сказать этим. Я хотел показать, что Лютфи Заде – большое явление в науке. Отворив новые, тяжелые двери в науке, он тем самым существенно расширил научный мир. Что же касается позы, то его близкая родственница Дженнет Салимова заявила нам о колоссальном сходстве. Это видно и по фотографиям. Разумеется, будут недовольные, всем не угодишь. Я всегда избегал стандартных композиций, стараясь создать нечто новое.

- В столице очень мало памятников женщинам и, как правило, они предстают в некоем закрытом облике. Вообще, создается впечатление, что все памятники в городе созданы в память о поэтах и писателях.

- Сказать, что мы в мусульманской стране, и потому это так, тоже неверно (смеется). Есть памятник освобожденной женщине, скидывающей чадру. Памятник Натаван – тоже моя авторская работа…

- Вас устраивает нынешний уровень студентов?

- Не знаю, как в других областях, но к искусству у нашего народа талант. Порой выходцы из сельских местностей, державшие от силы пару раз карандаш в руке, спустя 4-5 лет создают высококлассные работы. Это говорит о том, что в нас генетически заложен талант к искусству. Плохо то, что выпускники не востребованы, либо мало востребованы. Окажи мы им содействие, они достигнут небывалых высот. По данному вопросу я обратился в Администрацию президента, предложив отбирать кандидатов на определенные места не комиссией, а мной лично. Поскольку комиссия выбирает одних и тех же, мелькают уже знакомые фамилии. Памятники, созданные за последние годы, отнюдь не радуют, в частности, это касается памятников Фикрету Амирову и Гара Гараеву.

- Каково материальное положение скульптора в Азербайджане?

- Художник далек от материального, он сойдется в цене, главное, чтоб работа удалась, это как актер, получающий удовольствие от аншлага в зале. Творческие специальности требуют зрительских симпатий. Помнится, когда я работал в Душанбе, на открытии памятника присутствовало около 100 тысяч человек, у нас же пропускают по пригласительным. Это – нехорошо для скульпторов.

У нас много толковых наставников, некоторые едут преподавать в Турцию. На тамошних факультетах искусств преподают много азербайджанцев, правда, получают они меньше местных учителей. При том, что немцу или французу, преподающему на том же уровне, готовы заплатить в десятки раз больше. Потому что в Турции знают наш уровень жизни. Они понимают, что в Азербайджане этот человек получит 500 манатов за свою работу, поэтому и предлагают 500 долларов. Протестовать невозможно. Аргумент таков: не хочешь, позовем другого. В СССР была прекрасная система образования. К примеру, уровень образования в США не очень высок.

Там, в основном, специализируются на определенных областях. Спроси у американца о местонахождении Украины, он, возможно, укажет на Африку. Мы же читали произведения писателей всех стран мира, знали оперы назубок. Как-то в одном из интервью мои слова о том, что Чайковский – русский вызвали неподдельное удивление, мол, разве он не американец?! Они не знают Пушкина, ну, разве что, Толстого. Перечитанных мной немецких, английских, французских, итальянских писателей наберется длиннющий список.

- Возможна ли организация выставок-продаж или реализация работ в интернете?

- Это было бы неплохо, потому что спонсора мы находим раз в год или пять лет, а то и вовсе продаем пару произведений. Ежегодно у нас проводятся выставки работ выпускников, на которые приглашаем и прессу, но, увы, новости такого рода не очень тиражируются. Все работы, увиденные Вами в Бакинской художественной академии, - студенческие, не хватает площади, чтоб уместить их. В итоге мы составляем акт и преподносим их в дар, поскольку не можем организовать продажи.

Сейчас рынок заполонила продукция китайского, иранского, турецкого производства. Мы не можем конкурировать с ними по соотношению цена-качество, потому что не в состоянии делать работу дешево и в то же время качественно. Наша работа – индивидуальная, эксклюзивная. Китайцы выполняют дизайн лазером, так они штампуют различные мраморные изделия, и даже фонтаны. Но это – не эксклюзивные изделия. Для украшения площадок закупают китайские фонтаны, наносят по краям позолоту. Такие фонтаны встретишь разве что в бедных странах, но есть они и в наших районах. Какими бы они ни были дорогими, с точки зрения искусства не представляют никакой ценности. Государство должно вмешаться в этот вопрос.

- Обеспечена ли Академия всеми надлежащими материалами?

- У нас все есть. Даже такой город как Тбилиси, где развито искусство, для изготовления памятника Шота Руставели попросил глину и прочие материалы у нас. Мы очень искусны в ручной работе. Но есть проблема с гипсом. В Иране и Турции имеется гипс любого рода, у нас же его не закупают. Наши стараются брать самый дешевый и хороший, но все они неудачны. Мы старались производить гипс сами, но ничего не вышло. Как бы мы ни контролировали деятельность гипсового завода в Баку, хороший гипс все равно не выпускали. То ли сырье было некачественным, то ли неправильным, не знаю. А ныне этого завода и вовсе нет. Наш гипс пригоден лишь для строительства.

- Нравится ли Вам нынешний облик Площади фонтанов?

- Раньше там были эксклюзивные фонтаны, была сложная и оригинальная скульптура ценностью в миллион манатов. Зачем ее убрали, мне непонятно. Она была утверждена Гейдаром Алиевым, по указу которого и была установлена. Гаджибала Абуталыбов лично одобрил ее. На месте памятника Азиму Азимзаде почему-то забил фонтан… Я намерен посвятить всему этому статью, чтоб эти люди устыдились. Я хочу обратиться к тем, кто это сделал - нельзя сносить памятники, устанавливая на их месте разукрашенные фонтаны, сажать цветы, поскольку функция памятников совсем иная. Они не только облагораживают облик города, но и несут воспитательную функцию, пробуждая чувство патриотизма и прививая любовь к искусству. А они выбросили все это на помойку. Я собрал памятник Азиму Азимзаде по крупицам, установив в Ичеришехер, но некоторые фрагменты все же отсутствуют. Только в нынешнем месте этот памятник не так хорошо смотрится, слишком уж он велик.

- Хотелось бы услышать Ваше отношение к сносу памятников…

- В Италии, например, никогда такого не встретишь, может быть только в исключительных случаях, и то лишь один-два раза. Они не уничтожают памятники, а хранят их как историческую ценность. Наша же идеология резко переменилась от социализма к капитализму. На этой почве снесли и несколько моих памятников. Снос некоторых монументов я еще как-то могу понять, но зачем сносить памятник Азиму Азимзаде?!

- Вами запечатлены образы великих мира сего, а кто создаст Ваш памятник?

- Я никогда не задумывался об этом. Мне кажется, пока в этом нет необходимости.