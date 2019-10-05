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Офелия Санани госпитализирована в тяжелом состоянии

​Офелия Санани госпитализирована в тяжелом состоянии

Народная артистка Азербайджана Офелия Санани перенесла инфаркт. 

Как сообщает Report, актриса помещена в отделение реанимации Клинического медицинского центра. 

В пресс-службе Министерства здравоохранения Report сообщили, что состояние артистки тяжелое.

О.Санани родилась в 1941 году в Баку. В 1959-1975 гг. работала на радио, была задействована в главных ролях в ряде радиоспектаклей. С 1975 года работала на телевидении. Голосом О.Санани говорят главные герои в более 100 фильмах.

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