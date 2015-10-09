Один из самых известных фотоснимков XX века продан в США почти за полмиллиона долларов

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Одна из самых известных фотографий XX века - "Мужчина в костюме из полиэстера" художника Роберта Мэпплторпа - продана на аукционе Sotheby's за 478 тыс. долларов США, что почти в два раза больше ее первоначальной оценочной стоимости. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель аукционного дома.

По словам руководителя отдела фотографий Sotheby's Кристофера Махоуни "Мужчина в костюме из полиэстера" стал самым дорогим лотом этого сезона и второй по дороговизне работой Мэпплторпа.

В последний раз этот черно-белый снимок культового и скандально известного американского фотографа выставлялся на торги 23 года назад, когда ее продажная стоимость составила всего 9,9 тыс. долларов.

"Мужчину в костюме из полиэстера" иногда называют одной из самых значимых фотографий второй половины прошлого века.

Мэпплторп умер в 1989 году от осложнений, вызванных СПИДом, в возрасте 42 лет. С тех пор его работы резко возросли в цене. Самым дорогим снимком Мэпплторпа считается портрет Энди Уорхола, проданный в 2006 году за 643,2 тыс. долларов США.