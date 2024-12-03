"Эмилия Перес" и "Соседняя комната" - фавориты European Film Awards 2024

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии (European Film Awards 2024), известной как "Европейский Оскар", состоится 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии (European Film Awards 2024), известной как "Европейский Оскар", состоится 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Как передает Report, впервые в этом году фильмы, номинированные в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший анимационный фильм", претендуют также на звание лучшего европейского фильма года.

В шорт-лист попали такие работы, как обладатель "Золотого медведя", документальный филь "Дагомея" Мати Диопа и латвийский мультфильм "Поток" Гинтса Зилбалодиса.

Фаворитами стали двукратный каннский лауреат и французский кандидат на "Оскар" "Эмилия Перес" Жака Одиара и обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Соседняя комната" испанского режиссера Педро Альмодовара.

Обе картины лидируют по числу номинаций и претендуют на звания лучшего европейского фильма, режиссера и сценария, а Карла София Гаскон ("Эмилия Перес") и Тильда Суинтон ("Соседняя комната") представлены в категории "Лучшая актриса".

Среди других фаворитов выделяется драма “Семя священного инжира” иранского режиссера Мохаммада Расулофа, номинированная как лучший фильм, режиссер и сценарий, а также боди-хоррор “Субстанция” французского режиссера Корали Фаржеа. Данная картина уже получила приз за лучший сценарий в Каннах.