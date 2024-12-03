О нас

"Эмилия Перес" и "Соседняя комната" - фавориты European Film Awards 2024

"Эмилия Перес" и "Соседняя комната" - фавориты European Film Awards 2024 Церемония вручения премии Европейской киноакадемии (European Film Awards 2024), известной как "Европейский Оскар", состоится 7 декабря в Люцерне, Швейцария.
Искусство
3 декабря 2024 г. 14:51
Эмилия Перес и Соседняя комната - фавориты European Film Awards 2024

Церемония вручения премии Европейской киноакадемии (European Film Awards 2024), известной как "Европейский Оскар", состоится 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Как передает Report, впервые в этом году фильмы, номинированные в категориях "Лучший документальный фильм" и "Лучший анимационный фильм", претендуют также на звание лучшего европейского фильма года.

В шорт-лист попали такие работы, как обладатель "Золотого медведя", документальный филь "Дагомея" Мати Диопа и латвийский мультфильм "Поток" Гинтса Зилбалодиса.

Фаворитами стали двукратный каннский лауреат и французский кандидат на "Оскар" "Эмилия Перес" Жака Одиара и обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Соседняя комната" испанского режиссера Педро Альмодовара.

Обе картины лидируют по числу номинаций и претендуют на звания лучшего европейского фильма, режиссера и сценария, а Карла София Гаскон ("Эмилия Перес") и Тильда Суинтон ("Соседняя комната") представлены в категории "Лучшая актриса".

Среди других фаворитов выделяется драма “Семя священного инжира” иранского режиссера Мохаммада Расулофа, номинированная как лучший фильм, режиссер и сценарий, а также боди-хоррор “Субстанция” французского режиссера Корали Фаржеа. Данная картина уже получила приз за лучший сценарий в Каннах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев
Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев
26 ноября 2024 г. 01:11
В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена
В музее Нью-Йорка найдена рукопись неизвестного вальса Шопена
29 октября 2024 г. 10:01
Легендарная оперетта Аршин мал алан очарует зрителей Анкары
Легендарная оперетта "Аршин мал алан" очарует зрителей Анкары
18 октября 2024 г. 16:09
Скоро в CineMastercard: Джокер: Безумие на двоих с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
Скоро в CineMastercard: "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой
24 сентября 2024 г. 16:27
Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер
Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер
16 сентября 2024 г. 05:51
Скончался основатель КВН Александр Масляков
Скончался основатель КВН Александр Масляков
8 сентября 2024 г. 20:02
Хаяо Миядзаки стал лауреатом азиатской Нобелевской премии
Хаяо Миядзаки стал лауреатом "азиатской Нобелевской премии"
31 августа 2024 г. 09:55
СМИ: Врач Мэттью Перри признал вину по пункту обвинения в деле о смерти актера
СМИ: Врач Мэттью Перри признал вину по пункту обвинения в деле о смерти актера
31 августа 2024 г. 03:49
Во Франции состоялись похороны Алена Делона
Во Франции состоялись похороны Алена Делона
24 августа 2024 г. 21:50
Директор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи  
ФотоДиректор музея: Развитие азербайджанской дирижерской школы связано с именем Ниязи  
20 августа 2024 г. 18:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi