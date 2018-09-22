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    Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в культурной сфере

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября министр культуры Азербайджанской Республики Абульфас Гараев в рамках поездки в Российскую Федерацию встретился с министром Правительства Москвы, главой Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским.

    Как сообщает Report, в рамках встречи состоялось обсуждение вопросов подготовки двухлетнего плана мероприятий в культурной сфере между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией и ряда других вопросов.

    В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями по вопросам проведения обмена кадрами между учебными заведениями, организации взаимных гастрольных поездок режиссеров, в том числе рассмотрения возможностей применения в Баку самых последних технологий, использующихся в библиотечной сфере в Москве, совместного участия в международных фестивалях, включения произведений азербайджанских композиторов в репертуары московских театров, совместной постановки спектаклей, проведения в течение недели в одном из театров Москвы «виртуального окна», организации общих выставок, расширения совместной деятельности в археологической сфере.

    Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу.

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