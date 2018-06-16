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    Обнаружены 60 неизданных фотографий известной группы "Битлз"

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Японии обнаружены 60 неизданных фотографий известной группы  "Битлз" ("The Beatles").

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, фото были сделаны скончавшимся 10 лет назад японским фотографом Кацужи Абе. 

    Снимки посвящены туру группы в Японию в 1966 году.

    Они сделаны в аэропорту, на концертах музыкантов. 37 из них сняты на финальном концерте "Битлз". В квартире фотографа не удалось обнаружить видеоленту с концерта. 

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