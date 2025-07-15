О нас

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства
Искусство
15 июля 2025 г. 13:09
Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в музыкальные и художественные школы и центры, действующие в системе Министерства культуры, для I и VIII классов на 2025/2026 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве, кандидаты могут ознакомиться с результатами через портал exam.culture.az.

Недовольные результатами экзамена могут подать апелляцию через личный кабинет MyCulture с 16 по 18 июля. Заявления будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней.

Выбор школы и специальности будет осуществляться через личный кабинет MyCulture после завершения процедуры апелляции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə qəbul imtahanlarının nəticələri elan olunub

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31
Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу
8 июля 2025 г. 16:51
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Сирии
ФотоВ Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Сирии
12 июля 2025 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi