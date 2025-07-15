Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в школы музыки и искусства

Обнародованы результаты вступительных экзаменов в музыкальные и художественные школы и центры, действующие в системе Министерства культуры, для I и VIII классов на 2025/2026 учебный год.

Как сообщили Report в Министерстве, кандидаты могут ознакомиться с результатами через портал exam.culture.az.

Недовольные результатами экзамена могут подать апелляцию через личный кабинет MyCulture с 16 по 18 июля. Заявления будут рассмотрены в течение 10 рабочих дней.

Выбор школы и специальности будет осуществляться через личный кабинет MyCulture после завершения процедуры апелляции.