Стали известны причины, по которым в кинотеатрах не демонстрируются азербайджанские фильмы

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ "В кинотеатрах не демонстрируются снятые за последние годы азербайджанские фильмы в связи с тем, что они участвуют в фестивалях". Об этом сообщил Report заведующий сектором отдела кинематографии министерства культуры и туризма Айдын Гусейнов.

По словам А.Гусейнова, показ в кинотеатрах турецких и зарубежных фильмов объясняется тем, что снятые на киностудии "Азербайджанфильм" фильмы участвуют в фестивалях.

"В последние годы на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы снято несколько интересных фильмов. Однако после первой презентации они еще не демонстрировались. Основной причиной является их участие в фестивалях. Например, фильмы "Набат", "Степняк" ("Чёлчю") представлены на международных фестивалях и каждый раз возвращаются в Азербайджан с наградой. Фильмы, представленные на международных фестивалях, категорически запрещены к показу в кинотеатрах и на телевидении. В противном случае такой фильм не примет ни один фестиваль. Фильмы, которые не участвуют в кинофестивалях, будут представлены зрителям в кинотеатрах страны в 2015 году в рамках недели кино".

Отметим, что некоторые из азербайджанских фильмов, которые были показаны в кинотеатрах, были продемонстрированы на международных кинофестивалях и получили награды.