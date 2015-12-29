​Обнародовано имя лучшего актера Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Народный артист Азербайджана, видный актер театра и кино Фуад Поладов удостоен премии "Qızıl Pəri" в номинации "Лучший актер года".

Как сообщает Report, церемония вручения награды состоялась в ходе презентации профессиональной премии по аудиовизуальной сфере - кино и телевидению "I Qızıl Pəri".

Напомним, что народный артист Фуад Поладов удостоен премии "Qızıl Pəri" за образ Вагифа Фаталиева в фильме режиссера Ровшана Исаха "Актриса".

Отметим, что режиссер-постановщик фильма "Актриса" - Ровшан Исах, оператор-постановщик - Ровшан Гулиев, автор сценария Ильгар Фахми. В картине снимались народный артист Фуад Поладов, заслуженный артист Шовги Гусейнов, актеры Ильхам Гусейнов, Алиса Качер и другие.