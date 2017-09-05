Обнародована программа нового сезона Театра юного зрителя

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Театр юного зрителя 5 сентября объявил открытие 90-го сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на заседании в связи с открытием нового сезона директор театра, заслуженный деятель искусств Мабариз Гамидов рассказал о предстоящих задачах и работах, запланированных до конца года.

Директор особо выделил, что в сезоне будет реализован международный проект. Подготовленная совместно с бакинским Институтом Юниса Эмре постановка "Эшги нигяр" по мотивам эпоса "Кероглу" запланирована на ноябрь. Кроме того, в ноябре состоится премьера постановки "Гуливер в стране лилипутов" Дж.Свифта, а в конце года – "Снежная королева".

Было отмечено, что 7-14 сентября труппа театра примет участие в VI Международном театральном фестивале "Туганлык" в Уфе. Азербайджан будет представлен моноспекталем "Наказание" писателя-драматурга Тамары Велиевой.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник по свету - Вадим Кусков, постановщик трюков - Иса Асадов.

Кроме того театр получил приглашение на международный фестиваль в Калмыкии "Для детей и подростков", а 20-30 октября театр примет участие в V Международном театральном фестивале малых сценических постановок в Нижневартовске.