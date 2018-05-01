Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав жюри песенного конкурса "Евровидение-2018".

Как сообщает Report, в составе жюри представлены по 5 человек из каждой страны, участвующей в конкурсе.

В состав жюри от Азербайджана вошли народный артист Мубариз Тагиев, народный артист Фаиг Агаев, молодая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Илаха Эфендиева, джазовая певица Тунзаля Гахраман и ведущая Нурлана Джафарова.

В целом в голосовании примут участие 215 членов жюри из 43 стран.