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    Обнародован состав жюри песенного конкурса "Евровидение-2018"

    В целом в голосовании примут участие 215 членов жюри из 43 стран

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав жюри песенного конкурса "Евровидение-2018".

    Как сообщает Report, в составе жюри представлены по 5 человек из каждой страны, участвующей в конкурсе.

    В состав жюри от Азербайджана вошли народный артист Мубариз Тагиев, народный артист Фаиг Агаев, молодая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Илаха Эфендиева, джазовая певица Тунзаля Гахраман и ведущая Нурлана Джафарова.

    В целом в голосовании примут участие 215 членов жюри из 43 стран.

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