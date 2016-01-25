​Обнародован репертуар Театра юного зрителя на февраль

25 января, 2016 15:07

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Театра юного зрителя на февраль месяц. Report предлагает вниманию читателей репертуар театра: 2 февраля В.Сигаев "Белая смерть" (Посвящается Дню молодежи) начало в 16:00 5 февраля Дж.Джаббарлы "Айдын" начало в 19:00 6 февраля П.Нуралиева "Непослушный козленок"

У.Шескпир "Ромео и Джульетта" начало в 12:00

начало в 19:00 7 февраля К.Агабалаев "Сказка о принце Хазаре"

У.Шекспир "Ричард III" начало в 12:00

начало в 19:00 17 февраля М.Ф.Ахундзаде "Мсье Жордан и Дервиш Местели шах" начало в 16:00 19 февраля С.Рустам "Чимназ ханум спит" начало в 16:00 20 февраля А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

А.Ахвердиев "Письма из ада"

начало в 12:00

начало в 19:00 21 февраля Г.Х.Андерсен "Гадкий утенок"

В.Сигаев "Белая смерть" начало в 12:00

начало в 19:00 26 февраля С.Эльсевер "Арзу и Мурад" (посвящается Ходжалинской трагедии) начало в 16:00 27 февраля С.С.Ахундов, А.Шаиг "Чернушка"

Г.Джавид "Шейх Санан" начало в 12:00

начало в 19:00 28 февраля А.Шаиг "Говорящая кукла"

Эдуардо де Филиппо "Счастье по-итальянски" начало в 12:00

начало в 19:00