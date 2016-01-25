Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Театра юного зрителя на февраль месяц.
Report предлагает вниманию читателей репертуар театра:
|2 февраля
|В.Сигаев "Белая смерть" (Посвящается Дню молодежи)
|начало в 16:00
|5 февраля
|Дж.Джаббарлы "Айдын"
|начало в 19:00
|6 февраля
|
П.Нуралиева "Непослушный козленок"
У.Шескпир "Ромео и Джульетта"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
|7 февраля
|
К.Агабалаев "Сказка о принце Хазаре"
У.Шекспир "Ричард III"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
|17 февраля
|М.Ф.Ахундзаде "Мсье Жордан и Дервиш Местели шах"
|начало в 16:00
|19 февраля
|С.Рустам "Чимназ ханум спит"
|начало в 16:00
|20 февраля
|
А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"
А.Ахвердиев "Письма из ада"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
|21 февраля
|
Г.Х.Андерсен "Гадкий утенок"
В.Сигаев "Белая смерть"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
|26 февраля
|С.Эльсевер "Арзу и Мурад" (посвящается Ходжалинской трагедии)
|начало в 16:00
|27 февраля
|
С.С.Ахундов, А.Шаиг "Чернушка"
Г.Джавид "Шейх Санан"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
|28 февраля
|
А.Шаиг "Говорящая кукла"
Эдуардо де Филиппо "Счастье по-итальянски"
|
начало в 12:00
начало в 19:00
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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