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    ​Обнародован репертуар Театра юного зрителя на февраль

    Report предлагает вниманию читателей репертуар

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Театра юного зрителя на февраль месяц.

    Report предлагает вниманию читателей репертуар театра:

    2 февраля В.Сигаев "Белая смерть" (Посвящается Дню молодежи) начало в 16:00
    5 февраля Дж.Джаббарлы "Айдын" начало в 19:00
    6 февраля П.Нуралиева "Непослушный козленок"
    У.Шескпир "Ромео и Джульетта"     		начало в 12:00
    начало в 19:00
    7 февраля К.Агабалаев "Сказка о принце Хазаре"
    У.Шекспир "Ричард III"     		начало в 12:00
    начало в 19:00
    17 февраля М.Ф.Ахундзаде "Мсье Жордан и Дервиш Местели шах" начало в 16:00
    19 февраля С.Рустам "Чимназ ханум спит" начало в 16:00
    20 февраля А.Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"
    А.Ахвердиев "Письма из ада"
    		начало в 12:00
    начало в 19:00
    21 февраля Г.Х.Андерсен "Гадкий утенок"
    В.Сигаев "Белая смерть"     		начало в 12:00
    начало в 19:00
    26 февраля С.Эльсевер "Арзу и Мурад" (посвящается Ходжалинской трагедии) начало в 16:00
    27 февраля С.С.Ахундов, А.Шаиг "Чернушка"
    Г.Джавид "Шейх Санан"     		начало в 12:00
    начало в 19:00
    28 февраля А.Шаиг "Говорящая кукла"
    Эдуардо де Филиппо "Счастье по-итальянски"     		начало в 12:00
    начало в 19:00
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