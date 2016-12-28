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    Обнародован репертуар Театра пантомимы на январь

    Спектакли начинаются в 14:00 и 18:00

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного театра пантомимы на январь  2017 года.

    Report предлагает афишу театра:

    7 января

    18:00.Джейхун Дадашов, Наргиля Гарибова "Катарсис" 

    января

    18:00.Джейхун Дадашов, Наргиля Гарибова "Катарсис" 

    14 января

    18:00. Бахтияр Ханызаде, Бахруз Ахмедли  "Последний штрих"

    15 января

    18:00. Бахтияр Ханызаде "Букет пантомимы"

    21 января

    18:00. Актеры театра "Underground"

    22 января

    14:00. Бахтияр Ханызаде "Катастрофа и человек" 

    18:00. Бахтияр Ханызаде "Адажио"

    28 января

    18:00. Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева "Дежавю"

    29 января

    14:00. Бахтияр Ханызаде "Катастрофа и человек"

    18:00. Бахтияр Ханызаде “No Comment”.

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