Обнародован репертуар Театра пантомимы на январь

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного театра пантомимы на январь 2017 года.
Report предлагает афишу театра:
7 января
18:00.Джейхун Дадашов, Наргиля Гарибова "Катарсис"
8 января
18:00.Джейхун Дадашов, Наргиля Гарибова "Катарсис"
14 января
18:00. Бахтияр Ханызаде, Бахруз Ахмедли "Последний штрих"
15 января
18:00. Бахтияр Ханызаде "Букет пантомимы"
21 января
18:00. Актеры театра "Underground"
22 января
14:00. Бахтияр Ханызаде "Катастрофа и человек"
18:00. Бахтияр Ханызаде "Адажио"
28 января
18:00. Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева "Дежавю"
29 января
14:00. Бахтияр Ханызаде "Катастрофа и человек"
18:00. Бахтияр Ханызаде “No Comment”.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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