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    Обнародован репертуар Музыкального театра на четыре месяца

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Музыкальный театр обнародовал репертуар на первые четыре месяца нового сезона.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, Художественный совет театра утвердил репертуар и план работы на период до конца 2018 года.

    За это время в Музыкальном театре планируется показ около 30 спектаклей примерно 60 раз.

    Отмечено, что открытие нового театрального сезона начнется 22 сентября в 19:00 часов бессмертным произведением гениального Узеира Гаджибейли - "Аршын мал алан".

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