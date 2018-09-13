Обнародован репертуар Музыкального театра на четыре месяца

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Музыкальный театр обнародовал репертуар на первые четыре месяца нового сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, Художественный совет театра утвердил репертуар и план работы на период до конца 2018 года.

За это время в Музыкальном театре планируется показ около 30 спектаклей примерно 60 раз.

Отмечено, что открытие нового театрального сезона начнется 22 сентября в 19:00 часов бессмертным произведением гениального Узеира Гаджибейли - "Аршын мал алан".