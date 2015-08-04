Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра на сентябрь

Баку. 4 августа REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна на новый театральный сезон.
Report предлагает репертуар театра на сентябрь:
18 сентября - "Еще одна ночь Шахерезады"
19 сентября – "Слишком женатый таксист"
20 сентября – "В хрустальном дворце"
24 сентября - "Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне"
25 сентября - "Сон в летнюю ночь"
26 сентября – "С любовью не шутят"
27 сентября –"Жениха вызывали, девочки?"
Для детей:
19 сентября - "Найди сказку-1"
20 сентября - "Найди сказку-2";
26 сентября - "Василиса Прекрасная"
"Сказка о царе Салтане, князе Гвидоне и Царевне-Лебеди".
Примечание: Спектакли для взрослых начинаются в 19:00, а для детей - в 12:00.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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