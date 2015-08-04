Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра на сентябрь

4 августа, 2015 15:18

Баку. 4 августа REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна на новый театральный сезон. Report предлагает репертуар театра на сентябрь: 18 сентября - "Еще одна ночь Шахерезады" 19 сентября – "Слишком женатый таксист" 20 сентября – "В хрустальном дворце" 24 сентября - "Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне" 25 сентября - "Сон в летнюю ночь" 26 сентября – "С любовью не шутят" 27 сентября –"Жениха вызывали, девочки?" Для детей: 19 сентября - "Найди сказку-1" 20 сентября - "Найди сказку-2"; 26 сентября - "Василиса Прекрасная" "Сказка о царе Салтане, князе Гвидоне и Царевне-Лебеди". Примечание: Спектакли для взрослых начинаются в 19:00, а для детей - в 12:00.