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    Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра на сентябрь

    Report предлагает репертуар театра

    Баку. 4 августа REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна на новый театральный сезон. 

    Report предлагает репертуар театра на сентябрь:

    18 сентября - "Еще одна ночь Шахерезады"

    19 сентября – "Слишком женатый таксист"

    20 сентября – "В хрустальном дворце"

    24 сентября - "Повесть о Мусье Жордане - учёном-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне"

    25  сентября - "Сон в летнюю ночь"

    26 сентября – "С любовью не шутят"

    27 сентября –"Жениха вызывали, девочки?"

    Для детей:

    19 сентября - "Найди сказку-1"

    20 сентября - "Найди сказку-2";

    26 сентября - "Василиса Прекрасная"

    "Сказка о царе Салтане, князе Гвидоне и Царевне-Лебеди".

    Примечание: Спектакли для взрослых начинаются в 19:00, а для детей - в 12:00. 

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