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    Обнародован репертуар Академического национального драматического театра на январь

    Report предлагает репертуар театра

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского академического национального драматического театра на январь.

    Report предлагает репертуар театра:

    11 января, 19:00 - Б.Нушич "Госпожа министерша"

    15 января, 19:00 - А.Амирли "Шах Гаджар"

    16 января, 19:00 - Г.Джавид "Амир Теймур"

    17 января,  19:00 -  И.Эфендиев "Мой грех"

    19 января,  19:00 - И.Эфендиев "Карабахнаме" 

    22 января, 19:00 - В.Самедоглу "Последний приказ генерала" 

    23 января, 19:00 - Э.Э.Шмитт "Мсьё Ибрагим и цветы Корана" 

    24 января,  19:00 - Г.Гасанов "Письма с чужбины"

    12.00, 14.00 - А.Шаиг "Говорящая кукла" 

    28 января, 19:00 - Э. де Филиппо "Цилиндр" 

    29 января, 12:00, 16.00 - А.Шаиг "Чернушка"

    30 января, 12:00, 15.00 - Народная сказка "Жили-были..." 

    31 января, 12:00, 16.00- Дж.Мамедгулузаде "Книга моей матери".

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