Обнародован репертуар Академического национального драматического театра на январь

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Обнародован репертуар Азербайджанского академического национального драматического театра на январь.
Report предлагает репертуар театра:
11 января, 19:00 - Б.Нушич "Госпожа министерша"
15 января, 19:00 - А.Амирли "Шах Гаджар"
16 января, 19:00 - Г.Джавид "Амир Теймур"
17 января, 19:00 - И.Эфендиев "Мой грех"
19 января, 19:00 - И.Эфендиев "Карабахнаме"
22 января, 19:00 - В.Самедоглу "Последний приказ генерала"
23 января, 19:00 - Э.Э.Шмитт "Мсьё Ибрагим и цветы Корана"
24 января, 19:00 - Г.Гасанов "Письма с чужбины"
12.00, 14.00 - А.Шаиг "Говорящая кукла"
28 января, 19:00 - Э. де Филиппо "Цилиндр"
29 января, 12:00, 16.00 - А.Шаиг "Чернушка"
30 января, 12:00, 15.00 - Народная сказка "Жили-были..."
31 января, 12:00, 16.00- Дж.Мамедгулузаде "Книга моей матери".
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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