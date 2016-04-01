Обладателей национальной кинопремии "Ника" назовут в Москве

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Лауреаты кинопремии "Ника" будут названы сегодня в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 29-я церемония награждения победителей пройдет в театре "Русская песня".

В главной номинации "Лучший фильм" на премию претендуют шесть российских картин. В актерских номинациях выдвинуты Александр Баширов, Михаил Ефремов, Мария Кожевникова, Инна Чурикова, Мария Шалаева, Данила Козловский, Олег Ягодин, Ирина Купченко, Юлия Пересильд, Яна Троянова и многие другие.

Будут также отмечены лауреаты в номинациях "Лучший неигровой фильм" и "Лучший анимационный фильм". Кроме того, награды получат самые достойные операторы, сценаристы, художники по костюмам, композиторы и представители других профессий.

"С этого года спецприз "Честь и достоинство" будет носить имя Эльдара Рязанова, это честь для нашей премии", - сказал на предварившей церемонию пресс-конференции президент "Ники" Андрей Кончаловский. По его словам, в этом году обладательницей награды станет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

Российская Академия кинематографических искусств "Ника" была основана Юлием Гусманом в 1987 году. В 2013 году ее президентом стал Кончаловский, который сменил на этом посту Алексея Баталова.