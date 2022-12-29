О нас

Объем рынка аниме в 2021 году вырос до рекордных $20,5 млрд

Объем рынка аниме в 2021 году вырос до рекордных $20,5 млрд Рынок аниме в 2021 году восстановился после спада во время пандемии коронавируса и вырос до рекордных объемов в 2,74 трлн иен (около $20,5 млрд по текущему курсу).
Искусство
29 декабря 2022 г. 06:59
Объем рынка аниме в 2021 году вырос до рекордных $20,5 млрд

Рынок аниме в 2021 году восстановился после спада во время пандемии коронавируса и вырос до рекордных объемов в 2,74 трлн иен (около $20,5 млрд по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NHK, ссылаясь на данные японской ассоциации аниматоров.

Рекордных показателей удалось добиться, как отмечается, благодаря более активному распространению видеопродукции, расширению на зарубежные рынки и высоким продажам сопутствующих товаров.

По мнению одного из авторов доклада Хиромити Масуды, рынок продолжит расти и дальше. Одной из главных премьер 2022 года стала картина "Судзумэ закрывает двери" (Suzume no tojimari, 2022) Макото Синкая, собравшая более 10 млрд иен (около $75 млн).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Ильхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
ФотоИльхам Алиев ознакомился со строительством ряда объектов инфраструктуры в Центральном парковом квартале Белого города
27 декабря 2022 г. 21:55
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
СГБ: Талех Юсифов экстрадирован в Азербайджан
26 декабря 2022 г. 09:37
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
Гендиректор ИСЕСКО позвонил президенту Азербайджана
24 декабря 2022 г. 21:51
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
Президент: События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику
24 декабря 2022 г. 19:07
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
Президент Ильхам Алиев назвал депортацию западных азербайджанцев большой несправедливостью и бессовестным поступком
24 декабря 2022 г. 17:50
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
Президент Ильхам Алиев: Западный Азербайджан – наша историческая земля
24 декабря 2022 г. 15:07
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
Эрдоган: Турецко-азербайджанский союз стал фактором безопасности, стабильности и процветания региона
24 декабря 2022 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi