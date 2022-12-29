Объем рынка аниме в 2021 году вырос до рекордных $20,5 млрд

Рынок аниме в 2021 году восстановился после спада во время пандемии коронавируса и вырос до рекордных объемов в 2,74 трлн иен (около $20,5 млрд по текущему курсу).
Рекордных показателей удалось добиться, как отмечается, благодаря более активному распространению видеопродукции, расширению на зарубежные рынки и высоким продажам сопутствующих товаров.
По мнению одного из авторов доклада Хиромити Масуды, рынок продолжит расти и дальше. Одной из главных премьер 2022 года стала картина "Судзумэ закрывает двери" (Suzume no tojimari, 2022) Макото Синкая, собравшая более 10 млрд иен (около $75 млн).