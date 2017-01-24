Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов на ежегодную премию "Оскар". Пять исполнителей главных мужских ролей выдвинуты на соискание американской кинопремиии "Оскар" в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила Американская академия киноискусств.

В категорию "Лучший актер" включены Кейси Аффлек ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea), Дензел Вашингтон ("Ограды", Fences), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд, La La Land), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик", Captain Fantastic) и Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести", Hacksaw Ridge).

За звание лучшего режиссера будут бороться Дени Вильнёв ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Лучшим фильмом могут признать такие картины, как "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Манчестер у моря" или "Лунный свет".

Актрисы Эмма Стоун, Натали Портман и Мэрил Стрип поборются за золотую статуэтку "Оскара" в категории "Лучшая актриса". На престижную кинонаграду также номинированы Рут Негга за роль в фильме "Лавинг" и француженка Изабель Юппер за роль в картине "Она".