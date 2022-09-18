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Об идентификации мумии египетской царицы Нефертити могут объявить в октябре

Об идентификации мумии египетской царицы Нефертити могут объявить в октябре Об обнаружении и точной идентификации мумии древнеегипетской царицы Нефертити будет, вероятнее всего, объявлено в октябре нынешнего года.
Искусство
18 сентября 2022 г. 07:29
Об идентификации мумии египетской царицы Нефертити могут объявить в октябре

Об обнаружении и точной идентификации мумии древнеегипетской царицы Нефертити будет, вероятнее всего, объявлено в октябре нынешнего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил в субботу бывший государственный министр по делам древностей Египта, египтолог и археолог Захи Хавас.

В вечерней программе египетского телеканала Al-Hadath Al-Youm он рассказал, что в настоящее время вместе с группой египетских ученых занят исследованием еще неизвестных мумий. В работе, как пояснил Хавас, "используются самые современные технологии, позволяющие изучать ДНК мумий с помощью ядерного излучения".

"Сейчас мы исследуем ДНК в сотрудничестве с группой доктора Яхъи Гадда", - добавил ученый. "Я ожидаю, что в октябре, да поможет нам Бог, мы возвестим об обнаружении мумии царицы Нефертити и ее царственной дочери", - сказал Хавас.

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