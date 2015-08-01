​Нурия Ахмедова: Следующий праздник я хочу провести в собственном доме

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Известная азербайджанская киноактриса, народная артистка Нурия Ахмедова отметит День национального кино за пределами города, на даче близкой подруги.

Об этом сообщила Report сама актриса, отметив, что День национального кино является для нее настоящим праздником.

"Я рада, что ежегодно 2-го августа отмечается день кино. Этот праздник подарил нам общенациональный лидер Гейдар Алиев. В этот праздник Союз кинематографистов в связи с моим предстоящим юбилеем выделил мне денежную премию в размере 500 манатов. Я благодарна им. Однако моей самой большой проблемой является жилищный вопрос. Как вы знаете, у меня нет собственного жилья. Длительное время я проживаю в домах или на дачах своих близких подруг. Мне очень тяжело. Надеюсь, что следующий праздник по случаю 118-летия создания национального кино я встречу в собственном доме".