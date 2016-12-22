Новый Рашид Бехбудов Азербайджана - ФОТО

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 21 декабря распоряжению "О присуждении специальной стипендии молодым талантам" были награждены два юных музыканта.

Как отмечает Report, данным распоряжением имена двух молодых талантов включены в "Золотую книгу" и они удостоены специальной стипендии.

Одного из них зовут Бехбудов Рашид Аладдин оглу. Привлекает внимание тот факт, его имя и фамилия совпадают с именем всемирно известного азербайджанского певца, народного артиста СССР Рашида Бехбудова.

Обратившись в среднюю специальную музыкальную школу имени Бюльбюля, где учится Р.Бехбудов, Report поинтересовался биографией молодого таланта. В школе сказали, что он не имеет никаких родственных связей с великим Рашидом Бехбудовым.

В учебном заведении заявили, что Р.Бехбудов родился в 2000 году в Баку. В 2006 году поступил на фортепианное отделение средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля. Он учится в классе известного педагога, преподавателя Бакинской музыкальной академии Нилуфер ханум Табасаранской.

Р.Бехбудов участвовал во многих международных конкурсах. Он является дипломантом прошедшего в Габале в 2016 году международного конкурса пианистов.

Р.Бехбудов также принимал участие на Гала-концерте международного фестиваля "From festival till festival".

Талантливый музыкант является лауреатом прошедшего в 2016 году международного конкурса-фестиваля "Future stars".