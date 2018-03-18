Новые "Мстители" установили рекорд по продаже билетов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Фильм «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по скорости реализации билетов. На это картине потребовалось всего шесть часов.

Как передает Report , передпродажа билетов была открыта на сервисе Fandango. Предыдущий рекорд принадлежал картине «Черная пантера», однако ей для рекорда потребовалось 24 часа.

«Мстители: Война бесконичности» является девятнадцатой и самой масштабной лентой компании Marvel. Она объединила супергероев всех франшиз киновсленной.

По сюжету, «Мстители» объединяются со Стражами Галактики, чтобы противостоять суперзлодею Таносу, который пытается завладеть древними артефактами — камнями бесконечности.