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    Новые "Мстители" установили рекорд по продаже билетов

    Предыдущий рекорд принадлежал картине «Черная пантера»

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Фильм «Мстители: Война бесконечности» установили рекорд по скорости реализации билетов. На это картине потребовалось всего шесть часов.

    Как передает Report , передпродажа билетов была открыта на сервисе Fandango. Предыдущий рекорд принадлежал картине «Черная пантера», однако ей для рекорда потребовалось 24 часа.

    «Мстители: Война бесконичности» является девятнадцатой и самой масштабной лентой компании Marvel. Она объединила супергероев всех франшиз киновсленной.

    По сюжету, «Мстители» объединяются со Стражами Галактики, чтобы противостоять суперзлодею Таносу, который пытается завладеть древними артефактами — камнями бесконечности.

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