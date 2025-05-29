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Новруз Ахундов: Директор "Азербайджанфильма" Адиль Искендеров уволил начальника отдела после жалобы на меня

Новруз Ахундов: Директор "Азербайджанфильма" Адиль Искендеров уволил начальника отдела после жалобы на меня Новруз Ахундов: Директор "Азербайджанфильма" Адиль Искендеров уволил начальника отдела после жалобы на меня
Искусство
29 мая 2025 г. 16:38
Новруз Ахундов: Директор Азербайджанфильма Адиль Искендеров уволил начальника отдела после жалобы на меня

Когда Адиль Искендеров был директором киностудии "Азербайджанфильм", он уволил начальника отдела, написавшего на меня жалобу.

Об это в интервью Report заявил актер и режиссер Новруз Ахундов.

По словам актера, на киностудии некоторые сотрудники написали на него жалобу из-за того, что он старался хорошо одеваться.

"Когда Адиль муаллим понял ситуацию, он вызвал одного из тех, кто написал письмо, – это был начальник отдела, – и прямо при мне сильно его отругал. Сказал: актер – человек публичный, выходит к народу, почему бы ему не следить за своей внешностью? Что это ты тут написал? Сказал: иди, пиши заявление, сам увольняйся. А тот ответил: нет, увольте меня сами. Адиль муаллим не согласился, сказал: нет, ты сам уйдешь, ты демагог. Тут же позвонил охраннику и сказал: с завтрашнего дня такого-то не пускать внутрь. Вот и все!"

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке Novruz Axundov: Adil İsgəndərov "Azərbaycanfilm"in direktoru olanda məndən şikayət yazan şöbə müdirini işdən qovub

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