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Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану

Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану Одна серия всемирно известного российского мультсериала "Маша и медведь" в новом сезоне посвящена Азербайджану.
Искусство
21 октября 2021 г. 17:58
Новая серия мультфильма Маша и Медведь посвящена Азербайджану

Одна серия всемирно известного российского мультсериала "Маша и Медведь" в новом сезоне посвящена Азербайджану.

Как передает Report, героиня мультфильма рассказывает своим игрушкам сказку "Меликмамед" (в более современной версии).

"Далеко-далеко есть страна Азербайджан. В этой стране живут добрые, веселые и трудолюбивые люди. Они и рассказали мне, как давным-давно царствовал в тех краях один падишах", - начинает героиня сериала свою историю, в которой упоминаются также герои азербайджанских сказок - Гёйчек Фатма, Тяпягёз, Птица Симург.

Особый колорит фильму придают азербайджанские национальные узоры, папаха шаха (бухара), национальная одежда принца Меликмамеда и его невесты Гёйчек Фатмы, а также лежащие на столе у Маши жемчужины национальной кухни - шекербура, пахлава и гогал, чай в грушевидном стакане, присущие региону фрукты - гранат, виноград, груша.

Один из самых интересных моментов сказки – падение Меликмамеда в колодец. Там в грушевом саду он встречает Гёйчек Фатму, исполняющую на кяманче старинную азербайджанскую народную песню "Сары гелин".

Посвященную Азербайджану новую серию "Маши и Медведя" можно посмотреть на официальном YouTube-канале мультфильма.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Maşa və ayı”nın yeni bölümü Azərbaycana həsr olunub

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