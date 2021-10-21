Новая серия мультфильма "Маша и Медведь" посвящена Азербайджану

Одна серия всемирно известного российского мультсериала "Маша и медведь" в новом сезоне посвящена Азербайджану.

Одна серия всемирно известного российского мультсериала "Маша и Медведь" в новом сезоне посвящена Азербайджану.

Как передает Report, героиня мультфильма рассказывает своим игрушкам сказку "Меликмамед" (в более современной версии).

"Далеко-далеко есть страна Азербайджан. В этой стране живут добрые, веселые и трудолюбивые люди. Они и рассказали мне, как давным-давно царствовал в тех краях один падишах", - начинает героиня сериала свою историю, в которой упоминаются также герои азербайджанских сказок - Гёйчек Фатма, Тяпягёз, Птица Симург.

Особый колорит фильму придают азербайджанские национальные узоры, папаха шаха (бухара), национальная одежда принца Меликмамеда и его невесты Гёйчек Фатмы, а также лежащие на столе у Маши жемчужины национальной кухни - шекербура, пахлава и гогал, чай в грушевидном стакане, присущие региону фрукты - гранат, виноград, груша.

Один из самых интересных моментов сказки – падение Меликмамеда в колодец. Там в грушевом саду он встречает Гёйчек Фатму, исполняющую на кяманче старинную азербайджанскую народную песню "Сары гелин".

Посвященную Азербайджану новую серию "Маши и Медведя" можно посмотреть на официальном YouTube-канале мультфильма.