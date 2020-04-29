Номинантами на "Оскар" смогут стать фильмы, которые не находились в прокате

Американская академия киноискусств временно допустила к отбору номинантов на "Оскар" фильмы, показ которых происходил только онлайн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление было опубликовано 28 апреля на сайте премии.

"Фильмы, показ которых ранее был запланирован в кинотеатрах, но выход которых изначально состоялся на коммерческой стриминговой или VOD-платформе (видео по запросу), смогут претендовать на награду за лучший фильм, премии в основных и специальных номинациях", - говорится в тексте.

Ранее, согласно правилам, номинантами на "Оскар" могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии. Решение внести изменения в правила связано с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

Организаторы подчеркнули, что послабление касается только 93-й церемонии "Оскар", запланированной на 28 февраля 2021 года, и перестанет действовать "в день, назначенный Академией, и после того, как кинотеатры вновь откроются".

Уточняется, что для участия в отборе фильм должен быть размещен на собственном стриминговом сайте Академии в течение 60 дней с даты его выхода.