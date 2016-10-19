Нобелевский комитет не смог дозвониться до Боба Дилана

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Шведская академия прекратила попытки выйти на связь с американским поэтом и музыкантом Бобом Диланом, которому она ранее присудила Нобелевскую премию по литературе, cообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Мы сейчас ничего не делаем", - сказала постоянный секретарь академии Сара Даниус. "Я позвонила и отправила электронные письма его представителю и получила дружелюбные ответы. Пока этого вполне достаточно", - сказала она.

Пока не известно, приедет ли Дилан на церемонию вручения премии, назначенную на 10 декабря.

"Если не захочет приезжать - не приедет, - сказала Дариус журналистам. - Но в его честь все равно устроят большую вечеринку".

Дилан до сих пор не прокомментировал присуждение ему премии, о котором было объявлено 13 октября.

Боб Дилан стал первым лауреатом Нобелевской премии по литературе, которому ее присудили за тексты песен.