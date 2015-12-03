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    Никита Михалков провел мастер-класс в Баку

    4 декабря во дворце Гейдара Алиева состоится его творческий вечер

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Союза кинематографистов России и президент Российского культурного фонда, известный кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Никита Михалков провел мастер-класс в Баку.

    Как  сообщает Report, на встрече при организации Государственного фонда фильмов приняли участие деятели кино, творческие лица Азербайджана.

    На мастер-классе Никита Михалков рассказал актерам, режиссерам и студентам о своем опыте и знаниях, ответил на их вопросы. 

    Напомним, что Никита Михалков приехал с творческим визитом в Баку по случаю своего 70-летнего юбилея. 

    4 декабря во дворце Гейдара Алиева состоится его творческий вечер.

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