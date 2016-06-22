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    Никита Михалков: Надеемся, что работа над фильмом о Грибоедове будет продолжена

    Когда мы начинали эту работу много лет назад, мы нашли всю натуру в Турции

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Известный российский режиссер, актер, сценарист и продюссер Никита Михалков снимет фильм о российском дипломате, писателе и драматурге Александре Грибоедове.

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом Н.Михалков заявил в рамках открытия 38-го Московского Международного кинофестиваля.

    По его словам, фильм планировалось снимать много лет назад, однако в виду различных обстоятельств съемки так и не были начаты: "К сожалению, нас преследуют обстоятельства, решение которых не в наших руках. Когда мы начинали эту работу много лет назад, случился карабахский конфликт, в Иране тоже невозможно было снимать и мы нашли всю натуру в Турции. Сегодня к возобновлению напряженности в Карабахе прибавились еще и испортившиеся отношения с Турцией. Нам остается надеяться, что все это скоро утихнет, и мы сможем продолжить работу", - заявил Михалков. 

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