Netflix прогнозирует, что сериал "Игра в кальмара" будет стоить около $900 млн

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал принесет прибыль почти на 900 млн долларов США.

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал принесет прибыль почти на 900 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими оценками компании ознакомилось агентство Bloomberg.

Сериал, отмечает агентство, выделяется среди других по популярности и относительно низкой стоимости. Проект, по оценке сервиса, собрал 891 млн долларов США по степени воздействия - показателе, используемом для измерения эффективности продукта. Производство сериала стоило лишь 21,4 млн долларов США - или 2,4 млн долларов США за эпизод.

Компания оценивает, что около 132 млн человек посмотрели, как минимум, две минуты "Игры в кальмара" за первые 23 дня, вышедшей 17 сентября. При этом в данных не раскрывается, сколько людей ознакомились с еще большим количеством материала, а сколько досмотрели до конца (процент завершения).

В Netflix полагают, что 89% начавших следить за сериалом провели не менее 75 минут у экрана, а 66% зрителей или 87 млн осилили все эпизоды за первые 23 дня.