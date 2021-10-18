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Netflix прогнозирует, что сериал "Игра в кальмара" будет стоить около $900 млн

Netflix прогнозирует, что сериал "Игра в кальмара" будет стоить около $900 млн Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал принесет прибыль почти на 900 млн долларов США.
Искусство
18 октября 2021 г. 06:56
Netflix прогнозирует, что сериал Игра в кальмара будет стоить около $900 млн

Стриминговый сервис Netflix ожидает, что южнокорейский сериал принесет прибыль почти на 900 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими оценками компании ознакомилось агентство Bloomberg.

Сериал, отмечает агентство, выделяется среди других по популярности и относительно низкой стоимости. Проект, по оценке сервиса, собрал 891 млн долларов США по степени воздействия - показателе, используемом для измерения эффективности продукта. Производство сериала стоило лишь 21,4 млн долларов США - или 2,4 млн долларов США за эпизод.

Компания оценивает, что около 132 млн человек посмотрели, как минимум, две минуты "Игры в кальмара" за первые 23 дня, вышедшей 17 сентября. При этом в данных не раскрывается, сколько людей ознакомились с еще большим количеством материала, а сколько досмотрели до конца (процент завершения).

В Netflix полагают, что 89% начавших следить за сериалом провели не менее 75 минут у экрана, а 66% зрителей или 87 млн осилили все эпизоды за первые 23 дня.

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