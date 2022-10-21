Netflix опубликовал новый трейлер драмы «На Западном фронте без перемен»

Новый трейлер по экранизации романа Эриха М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» появился за неделю до премьеры фильма на стриминге Netflix.

Новый трейлер по экранизации романа Эриха М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» появился за неделю до премьеры фильма на стриминге Netflix.

Как передает Report, видео доступно на YouTube-канале сервиса.

Военная драма рассказывает о событиях Первой мировой войны от лица немецкого солдата Пауля. Вместе с одноклассниками он воодушевленно отправляется добровольцем на фронт. Там ему открываются все ужасы войны.

Главную роль сыграл Феликс Каммерер. Также в картине задействованы Даниэль Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Эдин Хасанович, Антон фон Люк, Девид Штрисов, Люк Фейт, Джо Вайнтрауб и Михаэль Виттенборн.

Отметим, что в сентябре фильм уже был показан на кинофестивале в Торонто и вышел в прокат в Германии.