Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Как передает Report , в ролике создатели показали куклу из испытания «Красный свет — зеленый свет».

Как сообщил создатель фильма Хван Дон Хек, в продолжении вернутся главный герой первого сезона Сон Ки Хун, ведущий игры Хван Ин Хо и вербовщик, пишет Deadline.

Отметим, что в настоящее время «Игра в кальмара» является рекордсменом по количеству просмотров сериалов Netflix. За первые 28 дней показа сериал набрал 1,65 млрд просмотров. По словам режиссера, ему потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь свой замысел, и 12 дней, чтобы сериал стал таким популярным.