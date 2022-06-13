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Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара» Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».
Искусство
13 июня 2022 г. 05:55
Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в Twitter тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

Как передает Report, в ролике создатели показали куклу из испытания «Красный свет — зеленый свет».

Как сообщил создатель фильма Хван Дон Хек, в продолжении вернутся главный герой первого сезона Сон Ки Хун, ведущий игры Хван Ин Хо и вербовщик, пишет Deadline.

Отметим, что в настоящее время «Игра в кальмара» является рекордсменом по количеству просмотров сериалов Netflix. За первые 28 дней показа сериал набрал 1,65 млрд просмотров. По словам режиссера, ему потребовалось 12 лет, чтобы воплотить в жизнь свой замысел, и 12 дней, чтобы сериал стал таким популярным.

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