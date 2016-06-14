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    ​Неизвестные письма Одри Хепберн выставлены на торги

    Торги аукционного дома Bonhams состоятся 29 июня в Лондоне

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Неизвестные письма знаменитой актрисы Одри Хепберн выставлены на торги. 

    Как сообщает Report, в общей сложности продается десять посланий, написанных между 1951 и 1960 годами. Они адресованы наставнику и другу артистки, сэру Феликсу Эйлмеру. 

    Отмечается, что в этих письмах раскрываются подробности о драматическом десятилетии в жизни Хепберн, когда она совершала путь от неизвестной балерины до звезды Голливуда. В посланиях Эйлмеру актриса рассказывала о расторгнутой помолвке с Джеймсом Хэнсоном, о браке с Мелом Феррером, о рождении первенца Шона Феррера. 

    Торги аукционного дома Bonhams состоятся 29 июня в Лондоне.

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