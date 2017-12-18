Названы спектакли, которые представят в конце недели в Музыкальном театре

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре в конце недели представят различные спектакли.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 22, 23, 24 декабря в 19:00 будут представлены спектакли "Сильва" (И.Кальман), "Мен дейерем мин джавана" (Ф.Суджаддинов, Т.Велиев) и "За день до свадьбы" (А.Самедли).

В спектаклях задействованы народные артисты Афаг Баширгызы, Ильхам Намик Кямал, заслуженные артисты Борис Графкин, Алекпер Алиев, Наргиз Керимова, Акпер Ализаде, актеры Магеррам Гурбанов, Марина Литвиненко, Фируз Мамедов, Мойле Мирзалиев, Расмийя Нурмамедова, Агахан Шарифов, Гюльджахан Саламова, Эльхан Исмаилов, Ульвия Алиева, Эльчин Иманов, Эмиль Гейдаров и другие.

Отметим, что и на этой неделе Музыкальный театр представит 22 декабря в 19:00 для русскоязычных зрителей двухчастную оперетту Имре Кальмана "Сильва".

Билеты стоимостью 6 и более манатов можно приобрести во всех концертных и театральных кассах и центрах ASAN Xidmət.