Названы самые посещаемые музеи мира

Стали известны самые посещаемые музеи мира за 2018-ый год.
Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на официальном сайте Всемирного экономического форума.
Согласно статистике, парижский Лувр в очередной раз занял первое в строчке, его за 2018 год посетили 10.2 млн человек.
Вторую строчку занял Национальный Музей Китая в Пекине с 8.61 млн посетителями, а тройку самых посещаемых музеев за прошлый год замкнул Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Его в 2018 году посетили 7.36 млн человек.
Tural AsadiАвтор новости