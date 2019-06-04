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Названы самые посещаемые музеи мира

Названы самые посещаемые музеи мира
© Statista

Стали известны самые посещаемые музеи мира за 2018-ый год.

Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на официальном сайте Всемирного экономического форума.

Согласно статистике, парижский Лувр в очередной раз занял первое в строчке, его за 2018 год посетили 10.2 млн человек. 

Вторую строчку занял Национальный Музей Китая в Пекине с 8.61 млн посетителями, а тройку самых посещаемых музеев за прошлый год замкнул Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Его в 2018 году посетили 7.36 млн человек. 

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