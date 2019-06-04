Названы самые посещаемые музеи мира

© Statista https://report.az/storage/news/75a3c27fbaaa42f6a0b48880e47e80a8/6df66140-8d79-43df-9e3e-2d045bb3cb57_292.jpg

Стали известны самые посещаемые музеи мира за 2018-ый год.

Как сообщает Report, соответствующая публикация была размещена на официальном сайте Всемирного экономического форума.

Согласно статистике, парижский Лувр в очередной раз занял первое в строчке, его за 2018 год посетили 10.2 млн человек.

Вторую строчку занял Национальный Музей Китая в Пекине с 8.61 млн посетителями, а тройку самых посещаемых музеев за прошлый год замкнул Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Его в 2018 году посетили 7.36 млн человек.