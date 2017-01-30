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    Названы победители премии Гильдии киноактеров США

    Лучшим актером по версии гильдии стал Дензел Вашингтон, лучшей актрисой названа Эмма Стоун

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Жюри премии Гильдии киноактеров назвало победителей во всех номинациях, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

    Лучшим актером по версии гильдии стал Дензел Вашингтон. Он получил награду за роль в фильме "Ограды". Лучшей актрисой жюри признало Эмму Стоун, сыгравшую Мию в мюзикле "Ла-Ла Ленд".

    Обладателем награды за лучшую мужскую роль второго плана стал Махершала Али ("Лунный свет"), а актрисой второго плана — Виола Дэвис ("Ограды").

    В номинации "Лучший актерский состав" победила картина "Скрытые фигуры". 

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