Названы лауреаты премии BAFTA

Драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.

Драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в воскресенье на юбилейной 75-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства.

Сама Кэмпион удостоена награды в номинации "Лучшая режиссерская работа" за этот же фильм с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Всего лента, которая ранее была удостоена награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм", претендовала на восемь "бронзовых масок".

Актер Уилл Смит получил премию BAFTA в номинации "Лучшая мужская роль". Награду 53-летнему исполнителю принесла роль отца теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард" (King Richard, 2021). Ранее за эту же роль он был удостоен "Золотого глобуса", премии Гильдии актеров, номинирован на "Оскар". Это первая премия BAFTA, полученная Смитом за его карьеру.

Лучшим актером второго плана был назвал американец Трой Коцур. Признание ему принесло участие в фильме ("CODA: Ребенок глухих родителей", 2020). Английская актриса Джоэнна Скэнлэн была отмечена в номинации "Лучшая женская роль" - за роль обратившейся в ислам женщины Мэри Хуссейн в фильме "После любви" (After Love, 2020) британского режиссера Алима Хана. Американка Ариана де Бос признана лучшей актрисой второго плана за роль Аниты в "Вестсайдской истории" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга.

Английская актриса Джоэнна Скэнлэн получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль обратившейся в ислам женщины Мэри Хуссейн в фильме "После любви" (After Love, 2020) британского режиссера Алима Хана. В номинации "Лучшая актриса" также были заявлены Леди Гага ("Дом Gucci", 2020), Алана Хаим ("Лакричная пицца"), Эмилия Джонс ("CODA: Ребенок глухих родителей", 2020), Ренате Реинсве ("Худший человек на свете", 2021) и Тесса Томпсон ("Идентичность").

Американка Ариана де Бос признана лучшей актрисой второго плана за роль Аниты в "Вестсайдской истории" (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга.

Фантастическая драма "Дюна" (Dune, 2021) Дени Вильнева по одноименному роману Фрэнка Герберта (1920-1986) получила премии BAFTA в пяти номинациях: за лучшие спецэффекты, звук, а также выдающуюся работу оператора Грега Фрейзера, композитора Ханса Циммера и художника-постановщика Патриса Верметта. Фильм лидировал по общему числу номинаций - 11.

Премию в разделе "Восходящая звезда" получила британка Лашана Линч, исполнившая роль агента 007 Номи в последнем фильме бондианы "Не время умирать" (No time to die, 2021). Мультфильм "Энканто" (Encanto, 2021) студии Disney признан лучшей анимационной картиной, а японская драма "Сядь за руль моей машины" (Drive my car, 2021) - лучшим фильмом на иностранном языке. Криминальная комедия "Круэлла" (Cruella, 2021), основанная на истории одного из персонажей книги и фильма "101 далматинец", отмечена премией BAFTA за лучшие костюмы. Премию за лучший оригинальный сценарий получила картина "Лакричная пицца" (Licorice pizza, 2021) американца Пола Томаса Андерсона, выступившего как в роли режиссера, так и сценариста.

"Белфаст" Кеннета Брана стал лучшим британским фильмом. Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" Шаха Хидера.