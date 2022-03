Названы лауреаты премии BAFTA

Драма новозеландского режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021) удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм.

