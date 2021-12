Названы худшие фильмы 2021 года

Итоги уходящего киногода подвели издание Entertainment Weekly, опубликовавшее топ лучших и худших фильмов 2021 года.

Как передает Report, 10 картин вошли в первый список и пять в рейтинг неудачных киноработ.

Лучшим фильмом названа драма режиссера и сценариста Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца» (Licorice Pizza), на втором месте — «Власть пса» (The Power of the Dog) с Бенедиктом Камбербэтчем, а на третьем— анимационный документальный фильм «Побег» (Flee).

Далее по списку идут: «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter) Мэгги Джилленхол с оскароносной Оливией Колман, «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car) Рюсукэ Хамагути, «Спенсер» (Spencer) Пабло Ларраина, «Рыцари справедливости» (Retfærdighedens ryttere) Андерса Томаса Йенсена, «Камон Камон» (Cʼmon Cʼmon) Майка Миллса, «Параллельные матери» (Parallel Mothers) Педро Альмодовара и «Красная ракета» (Red Rocket) Шона Бэйкера.

Звание худшего фильма, по мнению Entertainment Weekly, заслужила драма «Мьюзик» (Music). Это был режиссерский дебют певицы Сии. На втором месте — «Гнев человеческий» (Wrath of Man) Гая Ричи, на третьем — «Воспоминания» (Reminiscence) Лизы Джой. На четвертой строчке сразу два фильма с Томом Холландом «По наклонной» (Cherry) и «Поступь хаоса» (Chaos Walking)

Завершает список «Дорогой Эван Хансен» (Dear Evan Hansen) Стивена Чбоски.